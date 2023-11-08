Главная » Новости



11:01, 8 ноября 2023 года Орловские борцы отправились в Барнаул На берегу реки Обь состоится первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Наш регион на татами многофункционального спортивного комплекса "Титов Арена" представят воспитанники ливенской спортивной школы №7 - София Петрушина и Павел Гладких. Право выступить на главном турнире страны дзюдоисты завоевали на первенстве ЦФО, сообщает "ПРИНТ-ТВ".



В Барнауле спортсмены разыграют медали в 17 весовых категориях: 9 среди юношей и 8 среди девушек. Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 9 ноября 2023 года. Уже завтра в борьбу за медали вступит Павел Гладких. Ливенский спортсмен будет сражаться за победу в весовой категории свыше 90 килограммов. София Петрушина выйдет на татами в последний день первенства - 12 ноября.





Сергей Мерцалов



