В Орловской области стало больше пожаров

С начала 2023 года спасатели выезжали на тушение огня 3100 раз.
Фото: архив "Вести-Орел"
Как отмечают в региональном МЧС, число пожаров на Орловщине по сравнению с прошлым годом возросло практически в два раза. В 2022-м на борьбу с огнем сотрудники МЧС по Орловской области отправлялись 1800 раз. В основном им приходится бороться с возгоранием сухой растительности и мусора.
- Основная причина пожаров - это человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем и намеренное сжигание с нарушением правил пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС по Орловской области.
Спасатели призвали орловцев соблюдать меры пожарной безопасности в быту и в производстве, в местах с массовым пребыванием людей и на природе. А если вы стали свидетелем пожара или любого другого происшествия, то сразу звоните по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112!