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10:32, 8 ноября 2023 года В Орловской области стало больше пожаров С начала 2023 года спасатели выезжали на тушение огня 3100 раз.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как отмечают в региональном МЧС, число пожаров на Орловщине по сравнению с прошлым годом возросло практически в два раза. В 2022-м на борьбу с огнем сотрудники МЧС по Орловской области отправлялись 1800 раз. В основном им приходится бороться с возгоранием сухой растительности и мусора.



- Основная причина пожаров - это человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем и намеренное сжигание с нарушением правил пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС по Орловской области.



Спасатели призвали орловцев соблюдать меры пожарной безопасности в быту и в производстве, в местах с массовым пребыванием людей и на природе. А если вы стали свидетелем пожара или любого другого происшествия, то сразу звоните по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112!





Сергей Мерцалов



