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22:46, 7 ноября 2023 года Бойцам под Сватово передали орловские посылки с одеждой и инструментами Груз доставили в три точки.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава города Ливны Сергей Трубицин и советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев доставили гуманитарный в три пункта на Сватовском направлении. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.



Солдатам передали теплую одежду, включая сапоги, термобелье, шапки, носки, перчатки и многое другое. В строительстве и обустройстве блиндажей военнослужащим помогут новые масксети, окопные свечи, бензиновые генераторы, шуруповерты, болгарки, бензопилы и другие инструменты и расходники. По просьбе бойцов куплены и переданы предметы личной гигиены, контейнеры под воду, посуда. Традиционно в груз вошла большая партия продовольствия.





Артем Ежаков



