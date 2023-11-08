Главная » Новости



5:07, 8 ноября 2023 года Погибших или тяжелораненых участников СВО освободят от поручительств Обязательства не будут переходить на семью бойца.



Фото: архив "Вести-Орел"

Госдума в первом чтении приняла законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства, заключенным с участниками СВО, в случае их гибели или тяжелого ранения. Теперь такие соглашения не будут применяться к родным бойца.

"Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства, в случае его гибели или признания инвалидом I группы", — сказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Ранее для защиты участников СВО и их семей был принят законопроект о списании долгов по кредитам в случае гибели бойца или получения им инвалидности I группы.





Артем Ежаков



