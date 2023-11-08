Погибших или тяжелораненых участников СВО освободят от поручительств
Обязательства не будут переходить на семью бойца.
Фото: архив "Вести-Орел"
Госдума в первом чтении приняла законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства, заключенным с участниками СВО, в случае их гибели или тяжелого ранения. Теперь такие соглашения не будут применяться к родным бойца.
"Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства, в случае его гибели или признания инвалидом I группы", — сказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин.
Ранее для защиты участников СВО и их семей был принят законопроект о списании долгов по кредитам в случае гибели бойца или получения им инвалидности I группы.