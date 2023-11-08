Главная » Новости



21:20, 7 ноября 2023 года Судьбу дуба на бульваре Победы в Орле решат московские специалисты Из древесины упавшей части дерева в аграрном университете планируют сделать топиарные фигуры.







Старинный дуб на бульваре Победы, посаженный еще в год отмены крепостного права, обследует комиссия из Москвы. Напомним, дерево было посажено в 1861-м году в честь отмены крепостного права в Российской империи.



Эксперты взяли пробу древесины, измерили "кардиограмму плотности". Сейчас ясно, что состояние корней дуба – плохое.



Напомним, что ранее другая экспертная комиссия пришла к выводу о том, что дерево неустойчиво, его сердцевина превращена в труху, начался необратимый процесс гниения корневой системы. В связи с этим специалисты пришли к выводу – дуб нужно спилить. Сообщалось, что на его месте могут посадить саженец Тургеневского дуба.



Между тем, из древесины упавшей части дуба в аграрном университете планируют сделать топиарные фигуры.





Татьяна Тимохина



