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21:12, 7 ноября 2023 года

Стали известны подробности избиения несовершеннолетнего орловца иностранцем

Расследование уголовного дела продолжается.



Конфликт возле торгового центра обернулся уголовным делом по статье "Вымогательство". Дело получило резонанс, глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на федеральный контроль.

Потасовку услышали прохожие и вызвали полицию. В этот момент драка между 20-летним гражданином Таджикистана и 16-летним орловцем набирала обороты, зачинщиком был иностранец. Пять тысяч рублей парень отправил на счет обидчика, получив до этого два удара кулаком и локтем в лицо.

С мальчиком все в порядке, но ситуация сказалась на его моральном состоянии. Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский, парень уже пошел в школу.


Всеволод Трифонов
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