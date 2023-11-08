среда 8.11.2023 00:12:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
20:41, 7 ноября 2023 года Орловских школьников познакомили с радиоспектаклями Ребятам из лицея №32 представили проект "Литературная волна". В музее писателей-орловцев презентовали совместный проект "Радио России Орел" и театра "Свободное пространство". "Литературную волну" поддержал Президентский фонд культурных инициатив.
В рамках проекта проходят встречи с юными читателями. Сегодня ребятам из лицея №32 рассказали о радиоспектаклях, вручили в подарок диски с ними, провели экскурсию по музею. Также ребята услышали отрывок из рассказа Михаила Пришвина "Кладовая солнца". Подробнее - в сюжете Марии Семак.
Напомним, что все радиоспектакли можно прослушать на сайте "Вести-Орел".
Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.