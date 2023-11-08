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20:41, 7 ноября 2023 года Орловских школьников познакомили с радиоспектаклями Ребятам из лицея №32 представили проект "Литературная волна".







В музее писателей-орловцев презентовали совместный проект "Радио России Орел" и театра "Свободное пространство". "Литературную волну" поддержал Президентский фонд культурных инициатив.



В рамках проекта проходят встречи с юными читателями. Сегодня ребятам из лицея №32 рассказали о радиоспектаклях, вручили в подарок диски с ними, провели экскурсию по музею. Также ребята услышали отрывок из рассказа Михаила Пришвина "Кладовая солнца". Подробнее - в сюжете Марии Семак.



Напомним, что все радиоспектакли можно прослушать на сайте "Вести-Орел".













Мария Семак



