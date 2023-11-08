среда 8.11.2023 10:58:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:37, 8 ноября 2023 года

В Орловской области планируют оборудовать два гнезда для краснокнижных аистов

Искусственные сооружения появятся на территории Урицкого района.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области организовал тендер на установку искусственных гнездовий для черного аиста, входящего в Красную книгу. Заявки можно подавать до 8 ноября, итоги подведут 9 ноября.

Сумма контракта – более 44 тысяч рублей. Работы должны провести до Нового года. Информация опубликована на сайте "Госзакупок". Средства на эти цели потратят из областного бюджета.

Специалисты должны будут провести рекогносцировочные работы на местности: обследовать выбранные участки, найти гнезда птиц, оценить их количество и найти возможные места размещения искусственных сооружений. Целью работ, согласно документам, выступают повышение гнездопригодности для редких и исчезающих видов птиц, а также рост их численности.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.