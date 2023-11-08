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9:37, 8 ноября 2023 года В Орловской области планируют оборудовать два гнезда для краснокнижных аистов Искусственные сооружения появятся на территории Урицкого района.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области организовал тендер на установку искусственных гнездовий для черного аиста, входящего в Красную книгу. Заявки можно подавать до 8 ноября, итоги подведут 9 ноября.



Сумма контракта – более 44 тысяч рублей. Работы должны провести до Нового года. Информация опубликована на сайте "Госзакупок". Средства на эти цели потратят из областного бюджета.



Специалисты должны будут провести рекогносцировочные работы на местности: обследовать выбранные участки, найти гнезда птиц, оценить их количество и найти возможные места размещения искусственных сооружений. Целью работ, согласно документам, выступают повышение гнездопригодности для редких и исчезающих видов птиц, а также рост их численности.





Сергей Силаев



