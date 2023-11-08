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9:05, 8 ноября 2023 года

Орловцам назвали самые востребованные специальности

На рынке труда преобладают рабочие профессии.

Фото: архив "Вести-Орел"

Около 58% работодателей отметили, что в 4-м квартале 2023 года самыми востребованными останутся сварщики, токари, электрики и другие рабочие специалисты. 33% опрошенных считают востребованными представителей массовых профессий - курьеров, продавцов и официантов, 28% заявили о востребованности инженеров и технических специалистов. Такие результаты исследования приводит сервис "Работа.ру".

Кроме того, наблюдается высокий спрос на менеджеров по продажам - 26% и IT-специалистов - 24%. Каждый восьмой опрошенный заявил, что будут нужны врачи и медицинский персонал. В числе востребованных называли также строителей - 8%, маркетологов - 7%, бухгалтеров и логистов - по 6% и юристов - 5%.
В исследовании приняли участие более 400 представителей российских компаний.


Сергей Мерцалов
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