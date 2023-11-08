Главная » Новости



8:38, 8 ноября 2023 года Сотня орловцев написала "Большой этнографический диктант" Акцию приурочили ко Дню народного единства.



Фото: архив "Вести-Орел"

В преддверии Дня народного единства в России прошла VIII Международная акция "Большой этнографический диктант - 2023". Как сообщили в ОГУ имени Тургенева, который стал площадкой диктанта в регионе, свои знания проверили 100 человек.



За 45 минут орловцы ответили на 30 вопросов. 20 из них – единая общефедеральная часть. Оставшиеся 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта РФ и других стран. Среди заданий были вопросы о традиционных блюдах, исторических событиях и датах, об орловских кружевах и игрушках, вышивке и многом другом.





Артем Ежаков



