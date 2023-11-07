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17:17, 7 ноября 2023 года

Орловские больницы получат полсотни единиц нового оборудования

Поставка запланирована на следующий год.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжает выполнение программы по модернизации первичного звена здравоохранения региона. В ее рамках городские и районные больницы получают новое современное оборудование.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, в этом году по программе куплено 45 единиц оборудования общей стоимостью более 110 миллионов рублей. Медучреждения получили рентгеновские и маммографические аппараты, ультразвуковые системы и многое другое. В следующем году запланирована покупка 56 единиц оборудования. На него потратят 119 миллионов.

Также в области продолжается реализация федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". В этом году в его рамках закуплены и введены в эксплуатацию подъемник для пациентов ООКБ, 15 функциональных кроватей для Ливенской ЦРБ, два специальных кресла для Мценской ЦРБ. До конца года ангиографический комплекс пополнит больницу скорой медицинской помощи имени Семашко.

По проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" 60 миллионов рублей выделено на покупку аппарата брахитерапии для онкодиспансера в рамках проекта.


Артем Ежаков
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