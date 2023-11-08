Народный фронт в Орловской области отправил на передовую домашнюю консервацию
В сборе посылки участвовали Облпотребсоюз Орловщины и жители региона.
Фото: Народный фронт
На фронт нашим бойцам доставят целый КАМАЗ свежих законсервированных овощей: капусту, морковку, грибы, огурцы и даже сало.
- Всегда хочется разнообразить солдатскую жизнь, порадовать бойцов чем-то вкусным и домашним. Это уже не первая машина с продуктами. Скоро на передовую отправится еще одна посылка. Ребятам это крайне необходимо, - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.
В ближайшее время КАМАЗ с консервациями доедет до пункта назначения и нашим ребятам передадут долгожданный груз.