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7:11, 8 ноября 2023 года Народный фронт в Орловской области отправил на передовую домашнюю консервацию В сборе посылки участвовали Облпотребсоюз Орловщины и жители региона.



Фото: Народный фронт

На фронт нашим бойцам доставят целый КАМАЗ свежих законсервированных овощей: капусту, морковку, грибы, огурцы и даже сало.



- Всегда хочется разнообразить солдатскую жизнь, порадовать бойцов чем-то вкусным и домашним. Это уже не первая машина с продуктами. Скоро на передовую отправится еще одна посылка. Ребятам это крайне необходимо, - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.



В ближайшее время КАМАЗ с консервациями доедет до пункта назначения и нашим ребятам передадут долгожданный груз.





Сергей Мерцалов



