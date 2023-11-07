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20:24, 7 ноября 2023 года Орловцы стали реже болеть респираторными инфекциями Показатель заболеваемости снизился на 10,7%.



Фото: сайт "Вести-Орел"

На территории Орловской области с 30 октября по 5 ноября 2023 года зарегистрировано 4524 случая заболеваний респираторными вирусными инфекциями. Этот показатель снизился на 10,7% по сравнению с предыдущей календарной неделей.



Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Орловской области, заболеваемость COVID-19, наоборот, выросла. За неделю зарегистрировано 103 случая, рост составил на 8,4%.



Зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом А (H3N2), все заболевшие проходят амбулаторное лечение. От гриппа вакцинировались 277 тысяч человек, что составляет 39,6% населения области.





Сергей Силаев



