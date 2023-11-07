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19:51, 7 ноября 2023 года Участников СВО согреют шерстяные носки от орловских мастериц Волонтеры работают в Шаблыкинском районе.







Тепло своих сердец ежедневно дарят нашим защитникам жительницы Шаблыкинского района. Там волонтеры старшего возраста объединись, чтобы согреть героев в холода.



Теплые вещи для бойцов мастерицы из клуба "Очумелые ручки" создают сами. Раньше творили по вдохновению, а теперь – по велению сердца.



В клуб мастериц объединили специалисты Центра социального обслуживания населения. Учить никого не пришлось, все пришли уже подготовленные.





Ирина Костина



