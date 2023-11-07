В Нарышкинскую ЦРБ поступил аппарат ультразвуковой диагностики

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19:13, 7 ноября 2023 года
В Нарышкинскую ЦРБ поступил аппарат ультразвуковой диагностикиПокупка обошлась в сумму более трех миллионов рублей.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
Врачи смогут проводить исследования брюшной полости, скелетно-мышечной системы, а также поверхностных органов и систем. Аппарат найдет применение в акушерстве, гинекологии, кардиологии, урологии, педиатрии, неонатологии, онкологии, ортопедии и травматологии.
– Новое оборудование - портативное, а это значит, что при необходимости аппарат ультразвуковой диагностики можно перемещать из поликлиники в стационар, а также использовать при выездной работе. Это значительно повысит уровень доступности и качества диагностики для жителей всего Урицкого района, - сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.
К поставке аппарата обновился и кабинет, где работают специалисты ультразвуковой диагностики. Он был отремонтирован за счет средств областного бюджета.
Сергей Силаев