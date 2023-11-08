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10:01, 8 ноября 2023 года

Орловцам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

На платеж осталось меньше месяца.

Фото: архив "Вести-Орел"

УФНС России по Орловской области напоминает: до срока уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022-й год остается меньше месяца. Последний день, когда можно сделать платеж – 1 декабря.

Как подчеркнули в пресс-службе управления, бумажные уведомления не направляются владельцам личных кабинетов на сайте ФНС России и пользователям электронного документооборота на портале "Госуслуги". Исключение составляют те, кто сам заявил о желании получать бумажные документы.

Также уведомления могут не приходить, если сумма налога составляет менее 100 рублей, а также если физлицо полностью освобождено от уплаты налога в связи со льготой.

В других случаях при неполучении уведомления до 1 ноября налогоплательщик должен обратиться в налоговый орган или МФЦ, либо сообщить об этом через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или сервис "Обратиться в ФНС России".


Артем Ежаков
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