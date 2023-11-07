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18:48, 7 ноября 2023 года

96 лет назад родился создатель "Корнета" и "Панциря" Аркадий Шипунов

Наш земляк стоял у истоков более 70 образцов вооружения.

Фото: архив "Вести-Орел"

Аркадий Георгиевич Шипунов родился 7 ноября 1927 года в городе Ливны. Всю свою жизнь он посвятил обороне страны.

С 1962 по 2006 год Шипунов был руководителем и генеральным конструктором Тульского КБ приборостроения. Совместно с Василием Грязевым разработал автоматические пушки ГШ-23 и ГШ-30, ПТУРы "Фагот", "Конкурс", "Метис", а также непревзойденный ракетно-пушечный комплекс ПВО "Панцирь-С1" и даже пистолет ГШ-18. На счету нашего земляка 584 научные работы и 772 изобретения.

Шипунов был убежден, что главная тенденция в области современных вооружений заключается в переходе на управляемые снаряды, действующие по принципу: один выстрел - одна цель и гарантированное поражение. В 2017 году в Ливнах прославленному конструктору-оружейнику открыли бюст и назвали новый сквер его именем.


Сергей Мерцалов
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