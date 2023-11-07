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17:50, 7 ноября 2023 года Конфликт на автобусной остановке под Орлом закончился поножовщиной Один из участников ссоры – в больнице, второй – под следствием.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области с ножевым ранением госпитализировали 22-летнего жителя села Лаврово. По этому факту в дело включились полицейские.



Как сообщили в областном УМВД, медики забрали парня в больницу с автобусной остановки. Выяснилось, что ранее между пострадавшим и его 27-летним приятелем вспыхнула ссора. Последний схватился за нож и нанес им оппоненту проникающее ранение.



Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.





Артем Ежаков



