Юных орловцев познакомили с творчеством писателей-земляков
Ребятам представили проект "Литературная волна".
Фото: Мария Семак
В музее писателей-орловцев состоялась презентация совместного проекта "Радио России Орел" и театра "Свободное пространство" - "Литературная волна". Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив. В радиоэфире прозвучало пять записей по рассказам орловских писателей в исполнении актеров театра. Изданы диски с записями.
В рамках реализации проекта проходят встречи с юными читателями. Сегодня им рассказали о проекте, вручили в подарок диски с радиоспектаклями, провели для них экскурсию по музею. Кроме того, ребята послушали отрывок из рассказа Михаила Пришвина "Кладовая солнца". Читала его Заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова.