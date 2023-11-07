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14:04, 7 ноября 2023 года Юных орловцев познакомили с творчеством писателей-земляков Ребятам представили проект "Литературная волна".



Фото: Мария Семак

В музее писателей-орловцев состоялась презентация совместного проекта "Радио России Орел" и театра "Свободное пространство" - "Литературная волна". Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив. В радиоэфире прозвучало пять записей по рассказам орловских писателей в исполнении актеров театра. Изданы диски с записями.



В рамках реализации проекта проходят встречи с юными читателями. Сегодня им рассказали о проекте, вручили в подарок диски с радиоспектаклями, провели для них экскурсию по музею. Кроме того, ребята послушали отрывок из рассказа Михаила Пришвина "Кладовая солнца". Читала его Заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова.



Напомним, что все радиоспектакли можно прослушать на сайте "Вести-Орел".





Мария Семак



