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8:04, 8 ноября 2023 года

В Орловской области завершается уборочная страда

В хозяйствах молотят кукурузу.

Фото: газета "За изобилие"

Хороший урожай поздней зерновой культуры вырастили труженики АО "Заря" в Колпнянском районе. Как пишет газета "За изобилие", работа по уборке кукурузы идет в штатном режиме. Урожайность складывается порядка 120 центнеров с гектара. Всего под посевы кукурузы в хозяйстве отвели 474 гектара. На 174 гектарах кукурузу выращивали на силос.

Хорошие всходы на полях сельхозпредприятия дали озимые. До дождей успели убрать подсолнечник на площади 440 гектаров. Сейчас механизаторы "Зари" вспахивают землю под весенний сев, вывозят на поля удобрения. Для этих целей закупили разбрасыватель сыпучих удобрений.


Сергей Мерцалов
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