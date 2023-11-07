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Главная » Новости

15:02, 7 ноября 2023 года

Около 600 орловских семей переселят из ветхого жилья до конца года

Вопрос выполнения госпрограммы по сокращению непригодной для проживания жилплощади обсудили на заседании правительства региона.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области с опережением идет госпрограмма по сокращению ветхого жилого фонда. В ней участвуют 137 многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2012-го года по 1 января 2017-го года. В регионе программа будет завершена почти на два года раньше запланированных сроков.

До конца года около 600 орловских семей переселят из ветхого жилья. Это семьи из Орла, Ливен, Мценска и Малоархангельска. Губернатор Андрей Клычков рекомендовал главам этих городов до 30 ноября 2023-го года завершить закупку нужного жилья, сообщает региональный информационный портал.

За время действия программы расселено 37,15 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. Ее досрочное завершение позволит начать расселение жильцов домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.


Артем Ежаков
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