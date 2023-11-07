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15:39, 7 ноября 2023 года Посетители выставки "Россия" получат пригласительные в орловские музеи Гостям форума раздадут порядка тысячи билетов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Посетителям орловского павильона на международной выставке-форуме "Россия" подарят около тысячи пригласительных билетов в театры и музеи региона. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Гостям вручат билеты в Орловский краеведческий музей, литературный музей Тургенева и шесть его филиалов, музей изобразительных искусств, музей-заповедник "Спасское-Лутовиново". Также посетителям могут достаться пригласительные на спектакли Орловского драмтеатра, театра кукол, театра "Свободное пространство". Приоритет во вручении будет отдан в пользу участников мастер-классов и викторин, организованных орловским павильоном.





Артем Ежаков



