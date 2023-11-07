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16:47, 7 ноября 2023 года За 9 месяцев доходы областного бюджета превысили 40,5 миллиарда рублей Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 7,2 миллиарда.



Фото: архив "Вести-Орел"

Вопрос об исполнении бюджета Орловской области обсудили на заседании регионального Правительства, которое провел губернатор Андрей Клычков.



- На сегодня главная задача - обеспечение максимальной эффективности по освоению средств и достижение целевых показателей по основным направлениям социально-экономического развития, - сказал глава региона.



Как пишет портал Орловской области, бюджет сохранил свою социальную направленность. Расходы региональной казны на социально-культурную сферу с начала года составили 25,6 миллиарда рублей или 63,7% от общего объема расходов. На реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2023 года направлено 6,3 миллиарда рублей.





Сергей Мерцалов



