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16:47, 7 ноября 2023 года

За 9 месяцев доходы областного бюджета превысили 40,5 миллиарда рублей

Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 7,2 миллиарда.

Фото: архив "Вести-Орел"

Вопрос об исполнении бюджета Орловской области обсудили на заседании регионального Правительства, которое провел губернатор Андрей Клычков.

- На сегодня главная задача - обеспечение максимальной эффективности по освоению средств и достижение целевых показателей по основным направлениям социально-экономического развития, - сказал глава региона.

Как пишет портал Орловской области, бюджет сохранил свою социальную направленность. Расходы региональной казны на социально-культурную сферу с начала года составили 25,6 миллиарда рублей или 63,7% от общего объема расходов. На реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2023 года направлено 6,3 миллиарда рублей.


Сергей Мерцалов
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