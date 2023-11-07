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Главная » Новости

13:00, 7 ноября 2023 года

40 кубометров доски и бруса отправлены Президентской академией в зону СВО

Президентская академия в Орле совместно с партнерами сформировали и отправили в зону СВО для одного из воинских подразделений партию пиломатериалов общим объемом порядка 40 кубометров.


В число загруженного материала вошли обрезные доска и тес, а также брус. «Накануне зимы военным нужно утеплить и укрепить места
расположения. Если утеплитель, пленку и обогреватели с дизельными генераторами мы передали две недели назад, то сейчас до серьезных похолоданий отправили партию пиломатериала. До понижения температуры бойцы смогут завершить все необходимые работы как на местах размещения, так и на позициях. В день отправки мы прибыли в Калужскую область, чтобы помочь командированным бойцам провести загрузку материала и
подготовить его к траспортировке», - отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Заранее до времени прибытия за материалом автомобилей доска и тес были подготовлены по размерам. Доску отправили толщиной 40 мм., а тес 25
мм. Оба вида пиломатериалов на пилораме были обрезаны по краям. Для выполнения работ это дополнительный плюс. Кроме этого, одна из грузовых машин полностью была загружена четырехкантным брусом размером 100 на 150 мм. Этот вид материала необходим для оборудования несущих конструкций.

При помощи манипулятора пиломатериал был загружены в грузовые машины. После загрузки представители Президентской академии и сотрудники партнерской организации помогли военным увязать груз и подготовить его к дальней транспортировке. Сейчас пиломатериалы уже
доставлены.

В предыдущие месяцы – в июле и сентябре Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС уже провел две акции по отправке
пиломатериалов. Правда, тогда грузы были немного меньше: в июле около 20 кубометров, в сентябре порядка 30, а сейчас 40.
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