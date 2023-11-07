ФК "Орел" продолжает громить соперников в кубке любительских команд
Третий матч турнира прошел 7 ноября.
Фото: скриншот трансляции Российского футбольного союза
Футбольный клуб "Орел" победил в третьем матче всероссийского кубка любительских команд "Череповец СШОР-Витязь". Итоговый счет противостояния 9:1.
Забитыми мячами отметились Дмитрий Мироненко, Артем Лукша, Дмитрий Меркулов, Егор Ручкин. Дважды поразил ворота соперника Георгий Борисов, а Евгений Рагулькин оформил хет-трик.
Предыдущие две встречи закончились в пользу местной команды со счетом 4:0 и 5:1. Если орловские футболисты одержат победу 8 ноября, то они станут победителями турнира.