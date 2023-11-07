В Орловской области отметили День народного единства

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12:33, 7 ноября 2023 года
В Орловской области отметили День народного единстваВ регионе прошло множество мероприятий.
В честь Дня народного единства орловцы вспомнили историю нашей родины, и поговорили о самом важном - взаимопонимании и уважении. Большая часть мероприятий прошла в областном центре.
Вспомнить историю помогла интеллектуальная игра "Путешествие по России". За звание победителя боролись девять команд, вопросы были разделены на три тематических блока.
Также Орел встретил гостей: на сцене выступили ведущие коллективы Липецкой области. Это ансамбль народного танца "Раздолье" и фольклорный ансамбль "Вера".
Состоялась церемония награждения областного фестиваля национальных культур "Россия всех объединяет". Коллективы показали орловскому зрителю всю красоту русских народных традиций, песен и танцев.
Владимир Маряшин
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