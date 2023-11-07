Под Орлом водитель "Ларгуса" столкнулся с полуприцепом грузовика и "Мицубиси"
ДТП произошло в Знаменке.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В поселке городского типа Знаменка Орловского муниципального округа 6 ноября произошло ДТП с участием трех авто. 28-летний водитель "Лада Ларгус" столкнулся со стоящим полуприцепом "Шмитц", а потом с "Мицубиси", который ехал попутно.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель "Ларгуса" получил телесные повреждения. Ему потребовалась госпитализация медиков.