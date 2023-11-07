Более 1000 орловцев посетили уроки финансовой грамотности в 2023 году
Обучение проходит в центрах занятости Орловской области.
Фото: архив "Вести-Орел"
Основные участники - подростки и безработные жители. Им рассказывают о видах интернет-мошенничества, недобросовестной практике продаж, мошенничестве с недвижимостью и с использованием банковских карт, финансовых пирамидах и многом другом.
Всего с начала года в регионе провели 104 мероприятия по финансовой грамотности. Это были мастер-классы, круглые столы, тематические встречи и беседы с участием психологов, сотрудников банков, Социального фонда России и полиции, сообщает региональный Департамент соцзащиты.