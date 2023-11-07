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12:01, 7 ноября 2023 года Более 1000 орловцев посетили уроки финансовой грамотности в 2023 году Обучение проходит в центрах занятости Орловской области.



Фото: архив "Вести-Орел"

Основные участники - подростки и безработные жители. Им рассказывают о видах интернет-мошенничества, недобросовестной практике продаж, мошенничестве с недвижимостью и с использованием банковских карт, финансовых пирамидах и многом другом.



Всего с начала года в регионе провели 104 мероприятия по финансовой грамотности. Это были мастер-классы, круглые столы, тематические встречи и беседы с участием психологов, сотрудников банков, Социального фонда России и полиции, сообщает региональный Департамент соцзащиты.





Сергей Мерцалов



