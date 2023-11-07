В Орле появилась новая локация для фото

Жителей города пригласили посмотреть на новую инсталляцию.
Фото: пресс-служба мэрии Орла
Жителей и гостей областной столицы пригласили в сквер "Тургеневский бережок", где появились персонажи произведений писателя-орловца Ивана Тургенева. Инсталляция создали благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".
– Силуэты известных героев могут не только послужить оригинальными рамками для ваших фотокарточек, но и помочь создать уникальную открытку — настоящую визитную карточку Литературной столицы, которую можно подарить иногородним друзьям и родственникам, - рассказали в пресс-службе администрации города Орла.