Орловская компания выплатила 1,7 миллиона рублей работникам после вмешательства прокуратуры
Долги по зарплате погашены перед 57 сотрудниками.
Урицкая межрайонная прокуратура провела проверку трудового законодательства компании "Жилводсервис". Установлено, что с июля по августа 2023 года ряд сотрудников своевременно не получили зарплату.
Директор получил представление об устранении нарушений. По инициативе надзорного ведомства руководитель привлечен к административной ответственности, он получил штраф.
– В результате вмешательства прокуратуры перед работниками организации погашена задолженность по заработной плате в сумме более 1,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.