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11:03, 7 ноября 2023 года Орловская компания выплатила 1,7 миллиона рублей работникам после вмешательства прокуратуры Долги по зарплате погашены перед 57 сотрудниками.





Урицкая межрайонная прокуратура провела проверку трудового законодательства компании "Жилводсервис". Установлено, что с июля по августа 2023 года ряд сотрудников своевременно не получили зарплату.



Директор получил представление об устранении нарушений. По инициативе надзорного ведомства руководитель привлечен к административной ответственности, он получил штраф.



– В результате вмешательства прокуратуры перед работниками организации погашена задолженность по заработной плате в сумме более 1,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.





Сергей Силаев



