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18:25, 7 ноября 2023 года Орловчанка Марина Яндиева стала чемпионкой мира по универсальному бою За победу боролись более 500 участников из 36 стран.



Фото: портал Орловской области

Чемпионат и первенство мира по универсальному бою завершились в Новосибирске. В весовой категории 48 килограммов мастер спорта по дзюдо и универсальному бою Марина Яндиева преодолела полосу препятствий быстрее и точнее всех своих соперниц. Как сообщает портал Орловской области, в этом году орловская спортсменка также стала серебряной призеркой чемпионата России по универсальному бою, проходившем в Волгограде.



Универсальный или русский бой состоит из нескольких этапов: полосы препятствий, метания ножей, стрельбы из пистолета и рукопашного боя. Этому виду спорта - чуть меньше 30 лет. Первыми им заинтересовались представители силовых структур и спецподразделений. В настоящее время дисциплина известна и за пределами России.





Сергей Мерцалов



