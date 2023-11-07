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10:10, 7 ноября 2023 года В Орле возложили цветы к памятнику Ленина Это одно из мероприятий, приуроченных к 106-й годовщине Великой Октябрьской революции.



Фото: Всеволод Трифонов

В центре Орла 7 ноября состоялась церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину. В мероприятии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, сенатор Российской Федерации Василий Иконников, заместитель председателя облсовета Иван Дынкович.



– Уважаемые орловчане! Дорогие товарищи! Примите мои искренние и сердечные поздравления с 106-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Великая революция победила под лозунгами мира и справедливости. И в наши дни эти требования актуальны как никогда – для всех народов, - поздравил орловцев губернатор Андрей Клычков.





Сергей Силаев



