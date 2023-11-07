вторник 7.11.2023 12:07:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:10, 7 ноября 2023 года

В Орле возложили цветы к памятнику Ленина

Это одно из мероприятий, приуроченных к 106-й годовщине Великой Октябрьской революции.

Фото: Всеволод Трифонов

В центре Орла 7 ноября состоялась церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину. В мероприятии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, сенатор Российской Федерации Василий Иконников, заместитель председателя облсовета Иван Дынкович.

Уважаемые орловчане! Дорогие товарищи! Примите мои искренние и сердечные поздравления с 106-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Великая революция победила под лозунгами мира и справедливости. И в наши дни эти требования актуальны как никогда – для всех народов, - поздравил орловцев губернатор Андрей Клычков.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.