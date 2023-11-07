вторник 7.11.2023 12:07:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:40, 7 ноября 2023 года

Молодежная редакция ГТРК "Орел" заняла первое место на международном фестивале

Жюри отметили работу "Без обид".


Молодежная редакция ГТРК "Орел" получила первое место на международном фестивале детско-юношеских искусств "Династия". Творческий конкурс проводился в номинациях "Театральное искусство", "Художественное слово", "Киноконкурс", "Дорогою добра", "Взрослые дети". 

Орловцы стали лучшими в номинации "Киноконкурс" с картиной "Без обид". В качестве оператора и монтажера выступил студент Орловского государственного института культуры Максим Мысин, сценарист – Дарья Боева. К подбору актеров подходили очень тщательно. В главных ролях: Дарья Боева, Анастасия Потапенко, Арман Нагапетян, Борис Минкин, Евгения Муромская. Для ребят это дебют в кино. Также молодежная редакция получила приз детского жюри.

Напомним, ранее стало известно, что молодежная редакция ГТРК "Орел" завоевала специальный приз на радиофестивале "Птенец". 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Молодежная редакция ГТРК "Орел" завоевала спецприз на радиофестивале "Птенец"




Вести-Орёл
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.