Молодежная редакция ГТРК "Орел" заняла первое место на международном фестивале
Жюри отметили работу "Без обид".
Молодежная редакция ГТРК "Орел" получила первое место на международном фестивале детско-юношеских искусств "Династия". Творческий конкурс проводился в номинациях "Театральное искусство", "Художественное слово", "Киноконкурс", "Дорогою добра", "Взрослые дети".
Орловцы стали лучшими в номинации "Киноконкурс" с картиной "Без обид". В качестве оператора и монтажера выступил студент Орловского государственного института культуры Максим Мысин, сценарист – Дарья Боева. К подбору актеров подходили очень тщательно. В главных ролях: Дарья Боева, Анастасия Потапенко, Арман Нагапетян, Борис Минкин, Евгения Муромская. Для ребят это дебют в кино. Также молодежная редакция получила приз детского жюри.
Напомним, ранее стало известно, что молодежная редакция ГТРК "Орел" завоевала специальный приз на радиофестивале "Птенец".