Матвиенко предложила создать в России министерство счастья
Об этом председатель Совета Федерации заявила на форуме "Знание. Первые".
Фото: Совет Федерации
По словам Валентины Матвиенко, о такой идее она "мечтала и предлагала". Задачей Минсчастья стала бы проверка всех принимаемых в стране законов на предмет того, делают ли они граждан счастливее.
Ранее глава Совфеда рассказывала, что об идее министерства счастья она услышала во время поездки в ОАЭ. Спикер посетовала, что пока у нее небольшая "группа поддержки" в этом вопросе. Об этом пишет "РИА Новости".