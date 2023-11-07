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10:35, 7 ноября 2023 года Матвиенко предложила создать в России министерство счастья Об этом председатель Совета Федерации заявила на форуме "Знание. Первые".



Фото: Совет Федерации

По словам Валентины Матвиенко, о такой идее она "мечтала и предлагала". Задачей Минсчастья стала бы проверка всех принимаемых в стране законов на предмет того, делают ли они граждан счастливее.



Ранее глава Совфеда рассказывала, что об идее министерства счастья она услышала во время поездки в ОАЭ. Спикер посетовала, что пока у нее небольшая "группа поддержки" в этом вопросе. Об этом пишет "РИА Новости".





Сергей Мерцалов



