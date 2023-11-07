В Орловской области сгорели "Ауди" и мотоцикл в гараже
ЧП произошли 5 и 6 ноября.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
5 ноября сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в металлическом гараже поселка Змиевка. В результате пожара гараж выгорел изнутри, обрушилась крыша и сгорел автомобиль "Ауди-100". Пострадавших нет, в тушении принимали участие добровольцы. Огню не позволили перекинуться на жилые здания.
Уже 6 ноября в гараже загорелся мотоцикл. Никто не пострадал, предположительная причина пожара – разгерметизация топливной системы мотоцикла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.