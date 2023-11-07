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9:03, 7 ноября 2023 года В Орловской области сгорели "Ауди" и мотоцикл в гараже ЧП произошли 5 и 6 ноября.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

5 ноября сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в металлическом гараже поселка Змиевка. В результате пожара гараж выгорел изнутри, обрушилась крыша и сгорел автомобиль "Ауди-100". Пострадавших нет, в тушении принимали участие добровольцы. Огню не позволили перекинуться на жилые здания.



Уже 6 ноября в гараже загорелся мотоцикл. Никто не пострадал, предположительная причина пожара – разгерметизация топливной системы мотоцикла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Силаев



