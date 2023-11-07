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9:35, 7 ноября 2023 года Юным орловцам вручили паспорта Документ, удостоверяющий личность, получили 13 юношей и девушек.



Фото: "Ливеская газета"

Со знаменательным событием ребят поздравил глава Ливен Сергей Трубицин. Он пожелал подросткам стать достойными гражданами страны и быть настоящими патриотами своей Родины. Дети также получили памятные сувениры от "Движения Первых" и брошюры с текстом Конституции РФ, сообщает "Ливенская газета".



Отметим, что вручение паспортов в торжественной обстановке стало доброй традицией в нашем регионе. Документы, удостоверяющие личность, получают не только подростки, но и беженцы, прибывшие на Орловщину из ЛДНР и Украины.





Сергей Мерцалов



