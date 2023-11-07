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8:32, 7 ноября 2023 года Жители Орла собрали 50 тонн гуманитарной помощи за год Пункты сбора открылись в начале ноября 2022 года.



Фото из архива

Администрация города Орла год назад – 5 ноября 2022 года организовала пункты сбора гуманитарной помощи в палатках "Своих не бросаем". Они располагаются на ярмарках выходного дня: на Комсомольской площади и улице Приборостроительной. Эти точки стали одними из самых популярных, куда орловцы приносили все необходимое бойцам СВО.



За год было собрано более 50 тонн гуманитарной помощи. Около 40 гуманитарных грузов доставлено в зону СВО руководством города Орла.



– Сюда люди приносят все необходимое для наших бойцов: одежду, обувь, продукты питания, сигареты, батарейки, средства гигиены, медикаменты, пожелания бойцам, детские письма, - рассказала консультант управления соцподдержки населения администрации Орла Екатерина Терехова.





Сергей Силаев



