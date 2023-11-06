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18:00, 6 ноября 2023 года В Мценске прошла встреча маленьких родственников С Нового года воспитанники детского дома будут жить с братьями и сестрами.







В Орловской области пять специализированных учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет количество воспитанников сократилось на 28%.



С 2024 года они будут проживать вместе со своими кровными братьями и сестрами, которые в силу возраста сейчас живут в других интернатах и специальных школах региона. В Мценском детском доме для детей-сирот прошла первая открытая встреча маленьких родственников. О ней расскажет Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк



