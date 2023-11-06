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16:00, 6 ноября 2023 года Орловцам рассказали, как сэкономить на отоплении Температура за окном близится к нулевым значениям.







"Бабье лето" в ноябре пришло на две недели, но в скором времени похоладает и температура за окном приблизится к нулю. А "погода" в доме зимой всегда должна иметь положительное значение.



Как сохранить тепло и не опустошить свой кошелек, узнал Антон Сорокин.





Антон Сорокин



