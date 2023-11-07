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3:02, 7 ноября 2023 года В Орле открылась выставка под открытым небом Экспозиция "Подвиг народа будет жить в веках" расположилась неподалеку от железнодорожного вокзала.



Фото: группа "Патриот-57"

В Орле перед центральным входом в центр "Патриот-57" работает выставка под открытым небом "Подвиг народа будет жить в веках", приуроченная к празднованию Дня народного единства.



По информации пресс-службы областного правительства, экспозиция посвящена сохранению исторической памяти о борьбе Советского Союза с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Орловцы могут ознакомиться с жизненными путями защитников нашей Родины. Выставка рассказывает о том, как советский народ, проявляя примеры подвига и самопожертвования, приближал победу.





Сергей Силаев



