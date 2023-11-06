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15:10, 6 ноября 2023 года В Орловской области средняя зарплата превысила 45 тысяч рублей Регион находится в числе лидеров в ЦФО по росту зарплат.



Фото из архива

По данным Росстата, среднемесячная зарплата орловцев в январе-августе 2023 года составила 45,1 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года она увеличилась на 17,2%.



В разрезе регионов Центрального федерального округа Орловская область заняла второе место по росту зарплат. На первом месте расположилась Смоленская область с показателем 17,8%. В среднем по округу заработная плата выросла на 11,3%.





Сергей Силаев



