В Орловской области средняя зарплата превысила 45 тысяч рублей
Регион находится в числе лидеров в ЦФО по росту зарплат.
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По даннымРосстата, среднемесячная зарплата орловцев в январе-августе 2023 года составила 45,1 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года она увеличилась на 17,2%.
В разрезе регионов Центрального федерального округа Орловская область заняла второе место по росту зарплат. На первом месте расположилась Смоленская область с показателем 17,8%. В среднем по округу заработная плата выросла на 11,3%.