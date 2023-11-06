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13:04, 6 ноября 2023 года Трое жителей Орла предстанут перед судом за сбыт наркотиков Расследование двух уголовных дел завершено.



Фото: следственный комитет

Следственные органы завершили расследование двух уголовных дел против троих участников организованной группы, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконный сбыт наркотических средств.



Как установило следствие, один из обвиняемых был несовершеннолетним. В январе 2023 года молодые люди получили крупную партию наркотиков и хранили ее для помещения в закладки.



– При попытке сбыта 10 января 2023 года несовершеннолетний обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками в рамках проводимых оперативных мероприятий в Заводском районе города Орла. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые полностью признали вину в совершенном преступлении и раскаялись в содеянном, - рассказали СУ СК РФ по Орловской области.



В ходе следствия было установлено, что один из взрослых обвиняемых занимался незаконным сбытом наркотических средств. Уголовные дела переданы в суд.





Сергей Силаев



