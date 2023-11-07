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1:29, 7 ноября 2023 года В России упростили процедуру получения апостилей на образовательных документах Она станет проще и быстрее.



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В России появится обновленный электронный реестр апостилей, проставленных на дипломах или документах о повышении квалификации, который будет интегрирован с государственными информационными системами.



Теперь россиянам достаточно заказать выписку на портале Госуслуг. Помимо этого, можно получить электронную версию апостиля с двухмерным штриховым кодом, которая содержится в реестре, сообщили в пресс-службе правительства РФ.



– Апостиль – это штамп, проставляемый органом власти на российском официальном документе и удостоверяющий подпись того или иного должностного лица. Он подтверждает законность и подлинность документа, например диплома о высшем образовании, выданного в России, при его использовании за границей, - напомнили в пресс-службе федерального правительства.





Сергей Силаев



