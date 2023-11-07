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7:05, 7 ноября 2023 года Орловский поэт Александр Гордеев стал призером международного литературного конкурса Амчанин занял второе место в одной из номинаций.



Фото: газета "Мценский край"

Орловец Александр Гордеев стал призером шестого международного литературного конкурса "Славянское слово-2023". Второе место амчанин занял в номинации "Детская литература. Поэзия".



Итоги творческого состязания подвели в усадьбе "Архангельское". В 2023 году конкурс проводили под девизом "Хочешь изменить мир – начни с себя". Лучших определяли в восьми номинациях. Поучаствовать решили более 140 человек, рассказали в пресс-службе областного правительства.









Сергей Силаев



