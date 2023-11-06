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11:03, 6 ноября 2023 года Центр Мценска преобразится На работы по благоустройству уйдет более 90 миллионов рублей.



Фото: пресс-служба правительства региона

В Мценске благоустроят центр города в рамках проекта "Мценская верста". Объявлен конкурс на создание проектно-сметной документации. Работы планируют начать весной.



Проект предусматривает благоустройство центральной части города, в частности, улицы Ленина. Общая протяженность участка – больше километра. Концепция предусматривает стилизацию под старину: планируется установить верстовые столбы, чугунные фонари, стилизованные таблички с названием улиц и номерами домов.



Проектом предусмотрены зоны отдыха, лавочки, парковка. Появится новая брусчатка и асфальт, пешеходная зона будет расширена, рассказали в пресс-службе областного правительства.













Сергей Силаев



