Орловская экспозиция популярна на выставке "Россия"
Наш регион представит здесь 17 тематических недель.
Фото: пресс-служба правительства региона
Экспозиция Орловской области продолжает пользоваться популярностью у гостей выставки-форума "Россия". 6 ноября начался третий день. Гости активно интересуются экспозицией Орловщины, а также мастер классами по вышивке "Орловским списом" и настольными играми.
В фотозоне гости фотографируются у Тургеневского дуба с зубром-исполином и актерами в нарядах 19 века. В игровой зоне представили мультфильм "Мульти-Россия. Новые путешествия", посвященный Орловщине. 11 января 2024 году на выставке будет проходить День Орловской области.
Экспозиция работает в павильоне №75 ВДНХ. Вход свободный.