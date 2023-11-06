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10:05, 6 ноября 2023 года Орловская экспозиция популярна на выставке "Россия" Наш регион представит здесь 17 тематических недель.



Фото: пресс-служба правительства региона

Экспозиция Орловской области продолжает пользоваться популярностью у гостей выставки-форума "Россия". 6 ноября начался третий день. Гости активно интересуются экспозицией Орловщины, а также мастер классами по вышивке "Орловским списом" и настольными играми.



В фотозоне гости фотографируются у Тургеневского дуба с зубром-исполином и актерами в нарядах 19 века. В игровой зоне представили мультфильм "Мульти-Россия. Новые путешествия", посвященный Орловщине. 11 января 2024 году на выставке будет проходить День Орловской области.

Экспозиция работает в павильоне №75 ВДНХ. Вход свободный.



Время работы:



10:00 – 21:00 – рабочие дни;

10:00 – 22:00 – пятница, суббота, воскресенье.

Выходной – в понедельник.





Сергей Силаев



