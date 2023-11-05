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16:57, 5 ноября 2023 года Для танкистов орловцы закупили бронежилеты Также бойцам передали комплекты формы и ботинок.



Фото: Андрей Клычков

Об очередной большой посылке для наших военных, которые находятся в зоне СВО, рассказал губернатор Андрей Клычков.



- По уставу военным положено не так много, на самом деле. Поэтому мы можем облегчить, обезопасить, сделать комфортнее их жизнь в условиях боевых действий, помочь выполнению поставленных командованием задач. Для этого и нужен крепкий тыл, - написал глава региона в своем телеграм-канале.



Экипажам боевых машин он также вручил наборы инструментов, инверторный генератор, оборудование для сварочных работ.



- От имени всех жителей Орловской области поблагодарил ребят за службу, за сложную работу, которую они успешно выполняют, - отметил Клычков.





Сергей Мерцалов



