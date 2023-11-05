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16:32, 5 ноября 2023 года Орловская промышленность демонстрирует поступательный рост За 5 лет объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 179,2%.



Фото: архив "Вести-Орел"

В денежном выражении цифры подросли со 115,8 миллиардов рублей в 2018 году до 207,5 миллиарда рублей в 2022-м. По итогам января-сентября текущего года в регионе уже отгружено продукции собственного производства на 164,6 миллиарда рублей.



В 2023 году рост объемов отгрузки продукции собственного производства планируют обеспечить (в денежном выражении) на уровне 115-120%, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Также на орловских предприятиях машиностроения, приборостроения и электронной промышленности уже наладили импортозамещение:



- ГМС Ливгидромаш выпускает насосы для нефтепереработки;

- Промприбор - оборудование для нефтегазоперерабатывающей промышленности;

- Завод специальной техники и Мценский завод коммунального машиностроения - аэродромную технику и топливозаправщики;

- Завод им. Медведева - современную сельскохозяйственную почвообрабатывающую технику;

- Протон занимается разработкой и освоением оптронов и твердотельных реле;

- Протон-Электротекс производит IGBT-модули.





Сергей Мерцалов



