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Главная » Новости

16:32, 5 ноября 2023 года

Орловская промышленность демонстрирует поступательный рост

За 5 лет объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 179,2%.

Фото: архив "Вести-Орел"

В денежном выражении цифры подросли со 115,8 миллиардов рублей в 2018 году до 207,5 миллиарда рублей в 2022-м. По итогам января-сентября текущего года в регионе уже отгружено продукции собственного производства на 164,6 миллиарда рублей.

В 2023 году рост объемов отгрузки продукции собственного производства планируют обеспечить (в денежном выражении) на уровне 115-120%, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла"

Также на орловских предприятиях машиностроения, приборостроения и электронной промышленности уже наладили импортозамещение:

- ГМС Ливгидромаш выпускает насосы для нефтепереработки;
- Промприбор - оборудование для нефтегазоперерабатывающей промышленности;
- Завод специальной техники и Мценский завод коммунального машиностроения - аэродромную технику и топливозаправщики;
- Завод им. Медведева - современную сельскохозяйственную почвообрабатывающую технику;
- Протон занимается разработкой и освоением оптронов и твердотельных реле;
- Протон-Электротекс производит IGBT-модули.


Сергей Мерцалов
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