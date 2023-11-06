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8:01, 6 ноября 2023 года В Хотынецком районе учились тушить пожар на сельскохозяйственном объекте В учении были задействованы сотрудники 35 пожарно-спасательной части.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Местом для отработки навыков стало "Хотынецкое хлебоприемное предприятие". Наиболее пожароопасным участком является зернохранилище. При возгорании здесь может возникнуть сильное задымление, а пламя распространяется с большой скоростью.



Прибывшие на место ЧП спасатели провели разведку и обнаружили очаг условного возгорания в складе. Чтобы его ликвидировать, они установили автомобиль на пожарный водоем, проложили магистральные линии и направили стволы на тушение условного пожара, а также на смежные здания. Все задачи, поставленные во время проведения учения, были выполнены, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.





Сергей Мерцалов



