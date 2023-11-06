Прокурор Орловской области пообщался с переселенцами из ЛДНР и Украины
Встреча состоялась в Кромском районе.
Фото: прокуратура Орловской области
Алексей Тимошин лично осмотрел жилые помещения граждан, проверил их обеспеченность предметами первой необходимости, дал оценку полноте оказания социальных, медицинских и иных услуг. Также прокурор Орловской области побеседовал с проживающими в пункте временного размещения переселенцами, провел личный прием, разъяснил людям положения действующего законодательства. По отдельным будут организованы проверки.
- Соблюдение прав вынужденных переселенцев находится на особом контроле в прокуратуре Орловской области, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.